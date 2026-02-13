Tras su ruptura con Yamila Reyna: Aseguran que Américo fue internado de urgencias

13 feb. 2026 - 09:32 hrs.

Siguen los coletazos tras el quiebre de Yamila Reyna y Américo, pareja que estaba preparando su matrimonio, pero que tuvo un abrupto quiebre en medio de especulaciones de un episodio de violencia entre las partes.

De hecho, la actriz canceló algunos de sus shows de stand up comedy que tenía programados para los días venideros.

Américo estaría internado de urgencia tras quiebre amoroso

Ahora, surgió una información que apunta a que el cantante habría llego hasta la sala de urgencias de una clínica de la capital, tras romper su vínculo amoroso.

Esto, según la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que uno de los involucrados en el conflicto tuvo un problema de salud.

Pablo Candia, quien participa del programa de farándula, Plan Perfecto, confirmó que se trataba de Américo. "Puedo confirmar que la persona que llegó a la clínica y que estaría en Urgencias es Américo", reveló Candia.

Eso sí, aseguró que se desconocen las causas por las cual el cantante habría llegado hasta el centro asistencial.

Aunque ninguna de las partes ha ahondado en lo sucedido, Reyna indicó que en redes sociales que decidió ponerle fin a la relación "por mi integridad física, mental y emocional".