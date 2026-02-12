"Estaba raro": Entregan nuevos detalles de la polémica entre Américo y Yamila Reyna

12 feb. 2026 - 15:36 hrs.

Continúa el polémico e inesperado quiebre amoroso entre el cantante de cumbia Américo y la animadora Yamila Reyna luego de su paso por festival comunal.

Ahora, una testigo que estuvo encargada del servicio de comida del evento fue quien entregó nuevos detalles sobre la actitud de ambos famosos antes de subirse al escenario.

Esto se suma a los últimos reportes de una periodista de farándula que afirma que testigos los vieron discutir y forcejear en una bencinera, lo que habría terminado con una supuesta denuncia en curso.

Los nuevos detalles de la polémica entre Américo y Yamila

Mucho Gusto fue al local que ofreció el catering al festival, y la "Carmencita", la dueña, aseguró que Américo "no tuvo llegada con las personas que trabajaron en el catering. Su cara no era alegre y estaba raro, como que no estaba contento de venir a un festival. No quería que nadie lo tocara".

Además, pudo ver el show del cantante detrás de bambalinas y tuvo duras críticas sobre el espectáculo. "Pésimo de malo, se le iba el tono y en ocasiones lo salvó el coro. Nosotros llevamos años conociendo la música de Américo y esas no eran sus canciones bonitas, estaba desabrido su show", condenó.

Al referirse a Yamila Reyna fue diferente, ya que habría llegado con todo su equipo a almorzar al local de comida y "se veía contenta, feliz por el menú. Fue muy linda con nosotros".

El supuesto "encontrón" en una bencinera

Por otro lado, la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, quien dio la noticia del quiebre de la pareja, aseguró que habrían llegado a una bencinera discutiendo, lo que terminó en un supuesto forcejeo y con el celular de Yamila en el piso destruido.

Posterior a ello, la conductora de "Bombastic" aseveró que Yamila Reyna fue a una comisaría en Vitacura para dejar una supuesta denuncia por el hecho de la bencinera.

"Me imagino que, por un tema de plazos y todo, lo tenía que hacer pronto. Ella estuvo hoy día en la comisaría de Vitacura concretando esa denuncia. (...) Así que el tema ahora toma ribetes judiciales", afirmó.