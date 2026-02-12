Avioneta del influencer Ethan Guo regresa a Punta Arenas tras 230 días atrapada en la Antártica

12 feb. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Después de permanecer 230 días en territorio antártico, la aeronave del influencer Ethan Guo inició su itinerario de regreso hacia Chile continental. Así lo informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El vuelo se realiza con destino al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas, luego de que se acreditara el cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas para este tipo de operación.

¿Qué informó la DGAC?

Desde la DGAC detallaron que “en relación a la aeronave CESSNA 182Q Skylane, matrícula norteamericana: N182 WT, que en su momento fuera piloteada por señor Ethan Guo y aterrizara sin autorización, comenzó su itinerario de regreso vía Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas”.

“Lo anterior, una vez que el responsable de la aeronave, así como el piloto chileno que realiza el vuelo, acreditaran el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de vuelo ante la DGAC”, agregó.

Permanencia en territorio antártico

La aeronave permanecía en la Antártica desde que fue piloteada por Ethan Guo en un vuelo que modificó su plan original y aterrizó sin autorización. Esa situación dio origen a una investigación conforme a la normativa vigente.

Durante ese período, la avioneta se mantuvo en territorio antártico hasta que se completaron las gestiones necesarias para autorizar su desplazamiento de retorno.

El regreso del Cessna se concreta bajo los protocolos establecidos por la autoridad aeronáutica. Con ello, se da término operativo a un episodio que generó repercusiones a nivel regional y nacional.