Senapred llama a evacuar sector de la región de Valparaíso por incendio forestal

12 feb. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar un sector de la comuna de Limache, región de Valparaíso, a raíz de un incendio forestal que afecta la zona.

Se trata del sector Hacienda Limache, donde se utilizó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares para apoyar el procedimiento.

Incendio forestal en Limache

Según lo informado por la Coroporación Nacional Forestal (Conaf) las llamas ya han afectado una superficie preliminar de hasta 0,5 hectáreas.

Hasta el momento, Senapred no se ha declarado alerta por esta emergencia.

Incendio en Puchuncaví

En la región también se está desarrollando el incendio forestal "La Estancilla", en la comuna de Puchuncaví, el cual ha afectado una superficie preliminar de 65 hectáreas.

En la comuna se han desplegado nueve técnicos, siete brigadas, un avión cisterna, dos camiones cisterna y un maquinaria pesada de CONAF; además de Bomberos.