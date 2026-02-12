Corea del Sur asegura que Kim Jong-un ya eligió a su sucesor: Agencia de inteligencia afirma que ya está tomando deciciones

12 feb. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur realizó un informe de análisis sobre los pasos que ha dado el dictador Kim Jong-un para elegir a su sucesor, y aseguran que ya lo eligió.

Parlamentarios surcoreanos revelaron que los planes de la NIS son observar si el supuesto sucesor asiste al próximo congreso del Partido de los Trabajadores y el rol que cumplirá en el evento.

¿Quién sería el sucesor de Kim Jong-un?

La apuesta de los legisladores es que en dicha reunión se vea y anuncie a quien ha aparecido anteriormente en desfiles militares y anuncios oficiales del dictador.

El informe de la NIS describe a Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, como "en proceso de formación como sucesora", pero inmediatamente la calificaron en un proceso de ser "nombrada sucesora internamente".

La menor de edad ha ganado bastante visibilidad y reconocimiento público luego de que el régimen norcoreano la llevase a visitas de campo e inspecciones de proyectos armamentísticos.

Se espera que en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, que será llevado a cabo a fines de febrero, Corea del Norte defina su política exterior y militar a largo plazo, incluyendo a su sucesora.

