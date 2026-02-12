Corea del Sur asegura que Kim Jong-un ya eligió a su sucesor: Agencia de inteligencia afirma que ya está tomando deciciones
¿Qué pasó?
Esta semana, la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur realizó un informe de análisis sobre los pasos que ha dado el dictador Kim Jong-un para elegir a su sucesor, y aseguran que ya lo eligió.
Parlamentarios surcoreanos revelaron que los planes de la NIS son observar si el supuesto sucesor asiste al próximo congreso del Partido de los Trabajadores y el rol que cumplirá en el evento.
¿Quién sería el sucesor de Kim Jong-un?
La apuesta de los legisladores es que en dicha reunión se vea y anuncie a quien ha aparecido anteriormente en desfiles militares y anuncios oficiales del dictador.
El informe de la NIS describe a Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, como "en proceso de formación como sucesora", pero inmediatamente la calificaron en un proceso de ser "nombrada sucesora internamente".
La menor de edad ha ganado bastante visibilidad y reconocimiento público luego de que el régimen norcoreano la llevase a visitas de campo e inspecciones de proyectos armamentísticos.
Se espera que en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, que será llevado a cabo a fines de febrero, Corea del Norte defina su política exterior y militar a largo plazo, incluyendo a su sucesora.
