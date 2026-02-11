Investigación sugiere que muerte de Kurt Cobain pudo tratarse de un homicidio: "Tenemos que hacer algo al respecto"

11 feb. 2026 - 04:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo no oficial de expertos examinó la autopsia de Kurt Cobain, músico estadounidense que falleció el 5 de abril de 1994 cuando solo tenía 27 años, en lo que a todas luces fue un suicidio.

El líder de la aclamada banda "Nirvana" fue hallado sin vida en su casa en Seattle: junto a él había un arma y una nota de despedida, lo que marcó el inicio de días difíciles para los fanáticos del rock.

¿Pudo ser un homicidio?

Tras conocerse la noticia de su deceso, un montón de teorías conspirativas comenzaron a aparecer, en las que se sugería que el célebre guitarrista fue asesinado, pese a la evidencia que se encontró en su domicilio.

Ahora, un equipo de investigadores del sector privado afirmó que las pruebas no cuadran y que la muerte del artista pudo tratarse de un asesinato: "Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto", expresó Michelle Wilkins, una de las expertas.

Según lo expuesto por Mirror, la investigadora remarcó que los resultados iniciales de la autopsia no coincidían con una muerte instantánea provocada por una herida de bala, lo que generó sospechas.

Un posible ataque y una nota falsa

En concreto, se cree que Cobain fue confrontado por uno o más sujetos, que lo habrían obligado a drogarse para incapacitarlo y de esta manera dispararle, dejando una nota falsa.

Ante esta situación, Wilkins manifestó que "me parece que alguien montó una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que se trataba de un suicidio".

Un vocero de la Oficina del Médico Forense dio a conocer que en esa época el organismo trabajó codo a codo con la policía, concretando una autopsia completa y siguiendo el protocolo, que determinó finalmente que la causa de muerte de Cobain fue suicidio.

