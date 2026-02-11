Caso Nancy Guthrie: Detienen a persona para interrogarla por desaparición de madre de periodista de la NBC
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Medios internacionales informaron este martes que la policía detuvo a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, conocida periodista de la cadena NBC y copresentadora del programa News TODAY.
Según los últimos antecedentes, se trata de un hombre que deberá responder una serie de preguntas en el marco de las diligencias.
Se revelaron imágenes de un sujeto de interés
El FBI reveló este martes unas imágenes de un sujeto de interés, quien se hizo presente en la casa de Nancy Guthrie, de 84 años, justo antes de desaparecer, en Tucson, Arizona.Ir a la siguiente nota
Por el momento, no han señalado si este hombre tiene algo que ver con el individuo que llegó hasta el hogar de la adulta mayor.
Por su parte, la NBC manifestó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima "no divulgará ninguna información por el momento".
Leer más de
Notas relacionadas
- Pensó que algo estaba mal con su fertilidad y recibió un grave diagnóstico: "Me enteré en una fiesta del trabajo"
- Caso Nancy Guthrie: Detienen a persona para interrogarla por la desaparición de madre de periodista de la NBC
- Un rescate de película: Salvan a cartero atrapado en camión que estaba incendiándose en EEUU