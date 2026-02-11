Caso Nancy Guthrie: Detienen a persona para interrogarla por desaparición de madre de periodista de la NBC

11 feb. 2026 - 00:14 hrs.

¿Qué pasó?

Medios internacionales informaron este martes que la policía detuvo a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, conocida periodista de la cadena NBC y copresentadora del programa News TODAY.

Según los últimos antecedentes, se trata de un hombre que deberá responder una serie de preguntas en el marco de las diligencias.

Se revelaron imágenes de un sujeto de interés

El FBI reveló este martes unas imágenes de un sujeto de interés, quien se hizo presente en la casa de Nancy Guthrie, de 84 años, justo antes de desaparecer, en Tucson, Arizona.

Por el momento, no han señalado si este hombre tiene algo que ver con el individuo que llegó hasta el hogar de la adulta mayor.

Savannah Guthrie y Nancy Guthrie / People

Por su parte, la NBC manifestó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima "no divulgará ninguna información por el momento".

