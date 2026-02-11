Tras intento de encerrona: Persecución termina con tres detenidos y un vehículo recuperado en Estación Central

11 feb. 2026 - 01:38 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó en la madrugada de este miércoles que una persecución terminó con tres detenidos y un vehículo recuperado en la comuna de Estación Central.

La institución señaló que todo inició a eso de las 22:58 horas, cuando efectivos policiales fueron alertados de que unos sujetos a bordo de un auto habrían intentado realizar una encerrona en el sector de ENEA.

Un patrullaje y persecución

Al concretar un patrullaje, los uniformados dieron con el auto de similares características, el que huyó por las comunas de Pudahuel y Estación Central.

Tras varios minutos, Carabineros logró interceptar a los delincuentes y recuperó el auto, para posteriormente detenerlos en la calle 5 de abril con Las Rejas.

Las primeras diligencias dejaron en evidencia que el vehículo en cuestión mantenía patentes de otro móvil. Pero no solo eso, puesto que también se hallaron elementos para cometer delitos, como pasamontañas, guantes y un cuchillo.

