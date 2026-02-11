Le dijeron que sus síntomas eran por "tomar demasiadas bebidas" y descubrió tener enfermedad incurable

11 feb. 2026 - 02:46 hrs.

Tom Hayman es un joven de 28 años que acudió a su médico de cabecera al presentar fuertes dolores de estómago. En ese momento, recibió como respuesta que todo se debía a un "reflujo ácido" por "tomar demasiadas bebidas".

Pese a esto, los síntomas persistían y el oriundo de Warrington, Inglaterra, se sentía engañado. Los doctores le comentaban que "no había de qué preocuparse", cuando en verdad sí tenía que estarlo.

Finalmente, al verse ansioso, uno de los especialistas que lo atendió le recomendó que se sometiera a unos exámenes, los que demostraron que tenía una enfermedad incurable, consignó Mirror.

La enfermedad incurable del joven

Inicialmente, Mary, la esposa de Hayman -con quien tiene un hijo- señaló que descubrieron problemas en su hígado, pero más tarde vino lo peor: un tumor neuroendocrino que se había extendido junto con un coágulo de sangre en el hígado.

De esta manera, el paciente fue derivado a Clatterbridge en mayo de 2025, y desde ahí él y su pareja han estado investigando opciones de tratamiento, pese a que la condición es calificada como incurable.

Tom y su hijo / Mirror

"Tom sintió que no lo escuchaban y que casi se burlaban de él. Escuchar la palabra cáncer fue abrumador. Para ser sincera, todo fue un poco confuso", señaló Mary.

Por el momento, las esperanzas están puestas en un tratamiento en Alemania. Se trata de una terapia con células dendríticas, una forma de inmunoterapia diseñada para ayudar al organismo a combatir el cáncer.

