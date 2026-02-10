Pensó que algo estaba mal con su fertilidad y recibió un grave diagnóstico: "Me enteré en una fiesta del trabajo"

10 feb. 2026 - 03:38 hrs.

Olivia McNee, quien es conocida como Livia, comenzó a tener sospechas sobre su fertilidad, lo que la llevó a someterse a unos análisis de sangre para descartar que tuviera algun problema médico.

Sin embargo, la joven de 27 años jamás llegó a pensar que los doctores le dijeran que tenía una enfermedad que pondría en peligro su vida, consignó Mirror.

El diagnóstico de la joven

Livia, oriunda de Londres, había presentado menstruaciones irregulares, esto sumado a síndrome de ovario poliquístico (SOP), debido a que padece endometriosis: "No tuve dolores de cabeza terribles ni pérdida de visión, como mucha gente sufre", sostuvo.

Tras unos análisis de sangre en 2025, los resultados fueron anormales, lo que conllevó a que se sometiera a una resonancia magnética.

A partir de allí, los especialistas le dijeron que un tumor hipofisario, un crecimiento anormal en la glándula pituitaria, que se encuentra en la base del cerebro.

Se enteró en una fiesta del trabajo

Lo llamativo de la historia de la paciente es que se enteró en una actividad recreativa: "Me enteré en una fiesta del trabajo, que no es el mejor lugar para hacerlo, y fue por teléfono. Lloré mucho y me llevó un tiempo procesarlo", manifestó.

Pero no solo eso, ya que Livia reveló que "también padezco el síndrome de taquicardia postural ortostática (TPA), que me marea muchísimo al ponerme de pie".

"Recuerdo que les dije a mis amigos y familiares, quienes me dijeron que era fuerte, que había llegado a mi límite y que podía enfrentar este próximo desafío", expresó.

En la actualidad, la joven está recibiendo un tratamiento que la hace sentirse decaída, aunque se apoya en su familia, que ha estado con ella desde el comienzo: "Me han apoyado muchísimo, pero se nota que mis padres quieren quitarme todo el dolor, pero no pueden", indicó, afirmando que debió cambiar su estilo de vida.

