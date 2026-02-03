Y todo por una selfie: Joven sudafricana descubrió que había sido secuestrada tras coincidir con quien fuera su hermana

03 feb. 2026 - 17:17 hrs.

Y todo gracias a una selfie. Una joven sudafricana pudo encontrar a su familia biológica tras tomarse una foto en el instituto donde cursaba su último año escolar. Pero lo que parece ser, de buenas a primeras, una buena noticia, ciertamente destapó una triste historia.

La historia es así: Miche Zephany Sheldon, la protagonista de esta historia, es una joven sudafricana que había sido secuestrada a dos días de su nacimiento, luego de que una mujer vestida de enfermera entrara a un hospital de Ciudad del Cabo y se la llevara.

El caso se destapó luego de que la sudafricana se percatara de que Cassidy Nurse, tres años más joven, mostraba un gran parecido con ella.

A pesar de la diferencia de edad entre ambas, se convirtieron en grandes amigas, incluso llamándose entre ellas "hermana mayor" y "niña pequeña". Era tal el parecido, que muchos de sus compañeros les preguntaban si efectivamente eran hermanas.

La foto destapó todo

Tras tomarse la foto anteriormente mencionada, los padres de Cassidy, se sorprendieron y le pidieron a su hija que preguntara si Miche había nacido el 30 de abril de 1997, lo que terminó siendo así.

Unas semanas más tarde, llevaron a ambas jóvenes al despacho del director del instituto, donde estaban dos trabajadores sociales que les hablaron de una niña, Zephany Nurse, quien fue secuestrada recién nacida y que no había sido encontrada.

Luego de realizarse una prueba de ADN, se demostró que ambas eran consideradas la misma persona. La que supuestamente era madre de Zephany fue detenida. Esta había tenido problemas de fertilidad cuando nació Miche y había sufrido un aborto espontáneo tardío. Es por eso que se disfrazó de enfermera y secuestró a la entonces recién nacida.

La mujer fue condenada en 2016 a diez años de cárcel. A pesar de los hechos, Miche ha asegurado que la ve como la mujer que la crió y no como una criminal.

En 2023, la mujer se casó y entró al altar con sus dos padres: el biológico y quien la crió. "Todos hemos madurado, nos hemos dado cuenta de que somos humanos y finalmente estamos aceptando todo lo que sucedió", dijo Miche.