Científicos logran revertir el alzhéimer en ratones gracias a nuevo enfoque en investigación

¿Qué pasó?

Investigadores y científicos de España y China lograron revertir el alzhéimer en ratones con solo tres inyecciones basadas en nanotecnología.

El equipo, liderado por el Instituto de Bioingeniería de Catalunya y el Hospital West China de la Universidad de Sichuan, realizó un experimento con un nuevo enfoque nunca antes puesto a prueba en medicina.

¿Cómo lo hicieron?

Tradicionalmente, las investigaciones para hallar una cura o revertir la enfermedad que afecta mayormente a adultos mayores se centraban en actuar sobre las neuronas u otras células del cerebro que son modificadas a raíz del trastorno cerebral neurodegenerativo.

Sin embargo, el equipo de investigadores y científicos se focalizó en restaurar el buen funcionamiento del sistema vascular que regula el entorno del cerebro, la barrera hematoencefálica. Allí, al suministrar tres inyecciones de nanopartículas bioactivas, consiguieron revertir los efectos del alzhéimer.

A pesar de que diversos especialistas admiten que es un estudio novedoso al poner el foco en otra arista, no confían plenamente en que el tratamiento pueda ser replicable ni eficaz en personas.

