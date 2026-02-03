Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo

03 feb. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se registró este martes en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 13:39 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el sismo se ubicó 5 kilómetros al Oeste de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta. Además, tuvo una profundidad de 83 kms.

Por el momento, desde Senapred no han detallado personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este movimiento telúrico.

