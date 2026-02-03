Músico chileno está recluido en Alligator Alcatraz: Fue detenido por funcionarios del ICE en EEUU

03 feb. 2026 - 14:18 hrs.

En medio de la polémica por los severos operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, esta semana se conoció que un músico chileno fue detenido por funcionarios de este organismo y hoy en día se encuentra recluido en el South Florida Detention Facility, denominado Alligator Alcatraz.

Según reportó Radio Bio-Bio, se trata de un saxofonista llamado Kevin Carvajal, de 26 años, oriundo de Osorno, quien estaba con visa de turista, sin permiso legal para trabajar.

Pese a esto, el compatriota solía participar de eventos, por ejemplo, en cruceros, lo que lo llevó a tener un buen pasar económico en Estados Unidos. Por esto, decidió quedarse por un tiempo más, tramitando una nueva visa.

La detención del músico chileno

Sin embargo, todo cambió cuando tuvo que someterse a una fiscalización vehicular, lo que llevó a funcionarios del ICE a detenerlo. En ese instante, estaba junto a su pareja, que fue deportada a Chile.

Si bien ella volvió a tierras nacionales, la situación del músico chileno fue distinta, puesto que las autoridades estimaron que debía ser trasladado a Alligator Alcatraz.

No cuenta con antecedentes penales

La familia del joven aseguró que desde un inicio manifestó su intención de ser deportado. Además, remarcó que no cuenta con antecedentes penales, lo que ha generado dudas sobre su arresto.

Ante esta alarmante situación, el círculo cercano se contactó con Cancillería, pero esta habría señalado que el caso estaría fuera de sus manos, por lo que habría que esperar cuatro meses para la deportación.

