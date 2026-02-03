Sifup denunció a Colo Colo por "vulnerar derechos" de jugadores

03 feb. 2026 - 15:05 hrs.

Nada de bien comenzó la temporada 2026 para Colo Colo. El Cacique debutó en el Campeonato Nacional con una dura derrota por 3-1 en su visita a Deportes Limache, resultado que puso en jaque la continuidad del técnico Fernando Ortiz.

Y en las últimas horas el cuadro albo sumó un nuevo problema. Es que este martes el Sifup denunció públicamente al conjunto de Macul por el trato hacia Bastián Silva, Bryan Soto y Dylan Portilla.

Los jugadores regresaron de sus respectivos préstamos, pero al no ser considerados por el DT Ortiz, han estado entrenando de manera diferenciada.

¿Qué dijo la Sifup?

Frente a esto, el gremio de futbolistas publicó de manera tajante a través de sus canales oficiales: "Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional".

Además, desde el sindicato recordaron que la legislación vigente protege la integridad profesional de los deportistas y recalcaron que "no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad".

Todo sobre Colo Colo