Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Sifup denunció a Colo Colo por "vulnerar derechos" de jugadores

Nada de bien comenzó la temporada 2026 para Colo Colo. El Cacique debutó en el Campeonato Nacional con una dura derrota por 3-1 en su visita a Deportes Limache, resultado que puso en jaque la continuidad del técnico Fernando Ortiz.

Y en las últimas horas el cuadro albo sumó un nuevo problema. Es que este martes el Sifup denunció públicamente al conjunto de Macul por el trato hacia Bastián Silva, Bryan Soto y Dylan Portilla.

Lo más visto de Deportes

Los jugadores regresaron de sus respectivos préstamos, pero al no ser considerados por el DT Ortiz, han estado entrenando de manera diferenciada.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la Sifup?

Frente a esto, el gremio de futbolistas publicó de manera tajante a través de sus canales oficiales: "Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional".

Además, desde el sindicato recordaron que la legislación vigente protege la integridad profesional de los deportistas y recalcaron que "no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad".

Todo sobre Colo Colo

Leer más de

Notas relacionadas