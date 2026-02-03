Sifup denunció a Colo Colo por "vulnerar derechos" de jugadores
- Por Javiera Rodríguez | Aton
Nada de bien comenzó la temporada 2026 para Colo Colo. El Cacique debutó en el Campeonato Nacional con una dura derrota por 3-1 en su visita a Deportes Limache, resultado que puso en jaque la continuidad del técnico Fernando Ortiz.
Y en las últimas horas el cuadro albo sumó un nuevo problema. Es que este martes el Sifup denunció públicamente al conjunto de Macul por el trato hacia Bastián Silva, Bryan Soto y Dylan Portilla.
Los jugadores regresaron de sus respectivos préstamos, pero al no ser considerados por el DT Ortiz, han estado entrenando de manera diferenciada.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo la Sifup?
Frente a esto, el gremio de futbolistas publicó de manera tajante a través de sus canales oficiales: "Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional".
Además, desde el sindicato recordaron que la legislación vigente protege la integridad profesional de los deportistas y recalcaron que "no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad".
Leer más de
Notas relacionadas
- Limache castigó a Colo Colo en su debut del Torneo Nacional: El Cacique cayó 3-1 ante los Tomateros
- Colo Colo prepara el debut en el Torneo Nacional: "Se van a encontrar con un equipo competitivo"
- El triste adiós de Esteban Pavez: Futbolista partió a Alianza Lima tras no ser contemplado por Ortiz en Colo Colo