Diputada Jiles insiste en legislar sobre retiros de fondos previsionales: Esto respondió un futuro ministro de Kast

03 feb. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada, la diputada del Partido de la Gente Pamela Jiles volvió a poner sobre la mesa la idea de legislar otro retiro de fondos previsionales de AFP para ayudar a los damnificados de los incendios forestales.

Sin embargo, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, no recibió de buena manera la idea de la parlamentaria.

¿Qué dijo el futuro ministro?

"Nos tocó vivir los retiros hace algunos años y todos sabemos lo que eso significó en materia de disminución del ahorro nacional", dijo, cerrando la puerta indefinidamente.

Este tipo de legislación también pasa por la cartera de Hacienda, y García Ruminot adelantó que el Ejecutivo no tendrá la disposición para tramitar el proyecto, porque "no termina siendo bueno ni para el país ni para los propios trabajadores".

El futuro Segpres, a pesar de no coincidir con la diputada PDG, enfatizó que el gobierno de Kast "hará los mayores esfuerzos para tener una reconstrucción ágil y completa. (...) Vamos a agotar todos los esfuerzos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener una reconstrucción muy exitosa".

