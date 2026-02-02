Estos son los cuatro recorridos del sistema RED que podrán circular por el paseo semipeatonal Bandera

02 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Este lunes, comenzaron las obras que van a transformar el Paseo Bandera del centro de Santiago en un espacio semipeatonal.

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo que "vamos a mantener un paseo semipeatonal, es decir, que la mayor parte de este espacio esté destinado solamente a peatones, pero vamos a poner 3,5 metros para que haya una pista de buses".

Eso sí, el secretario de Estado enfatizó que solo se permitirá la circulación de buses RED, los cuales casi en su totalidad serán eléctricos y cuyo límite de velocidad será de 30 km/h. Con este proyecto, se espera unir la zona sur y norte de Santiago para acortar tiempos de viaje.

¿Qué buses del transporte público podrán circular por el Paseo Bandera?

Según detalló el Ministerio de Transportes a través de una publicación, se espera que la iniciativa reduzca en hasta un 58% los tiempos de viaje.

En concreto, los siguientes recorridos son los que podrán circular por el Paseo Bandera:

301

201

306

264n

Respecto al tiempo en que estaría lista la remodelación de la arteria del centro de Santiago, el ministro Muñoz afirmó que "estas son obras que debieran tomarnos todo el primer semestre de este año, para que ya el próximo semestre puedan empezar a circular los buses".

