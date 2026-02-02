La mágica coincidencia que une a Tita Ureta y su mamá con su futura hija: "Es como un cierre de un ciclo"

02 feb. 2026 - 14:34 hrs.

Durante la emisión de un nuevo capítulo de "Only Friends", Tita Ureta reveló una mágica coincidencia que la une con su mamá y el nacimiento de su futura hija.

La conductora de "La hora de jugar" conversó con José Antonio Neme sobre la conexión con su mamá, su embarazo y el día en que nacerá su bebé.

La conexión de Tita y su mamá

Durante la entrevista, Tita Ureta develó varias coincidencias que se dieron justo en el año y el día en que será mamá, incluso con la edad actual que tiene actualmente la animadora.

La madre de Ureta falleció a los 33 años, la misma edad en la que se convertirán en padres con su esposo. La coincidencia es mayor aún: "Mi mamá se murió a los 33 años y se fue un 19 de mayo, que es la fecha que yo tengo de parto".

Incluso, para "cerrar un ciclo", la conductora decidió tener a su bebé con el mismo doctor que atendió a su madre el día de su parto. "Es como un cierre de un ciclo que, cuando a mí me lo dijeron, no lo podía creer. Decía, '¿Cómo tanta coincidencia?'".

