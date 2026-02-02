La reacción de Leandro Martínez tras chiste sobre "cantantes tributo" de Luis Slimming

02 feb. 2026 - 12:21 hrs.

Un exitoso paso por el Festival de Las Condes fue el que tuvo el comediante Luis Slimming. Con una rutina marcada con un humor, por momentos, con chistes subidos de tono, el humorista se echó al bolsillo al público.

Fueron varias de las historias contadas por el conductor de "Entre Broma y Broma" que fueron bulladas tras bajarse del escenario.

Una de esas que no pasó desapercibidas fue aquella relacionada con Leandro Martínez. En medio de su rutina, Slimming, sostuvo: "Basta de gastar plata en esos cantantes tributos de gente que está viva, ¿has cachado esa hueá: 'venga a ver al tributo a Leandro Martínez' y Leandro Martínez en su casa sin pega como 'puta la hueá, por qué no me llevan a mí'".

La reacción de Leandro Martínez

El cantante no quedó indiferente y a través de su cuenta de Instagram, diciendo que "ayer supe que este personaje (Slimming) estaría en el Festival de Las Condes, no lo conozco personalmente, lo vi en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante".

Agregó que "cuando me disponía a verlo, lamentablemente se cortó la luz, bueno, luego lo busqué por YouTube y llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo".

"Honestamente, creo que esta es una falta de respeto. A los años de trabajo, más de 20 años, bien o mal, más de 20 años ligado a la música y encontrarme con esto fue fuerte, ¿pero saben? La culpa no es de él, es de los productores que contratan dobles. ¿Cómo es posible que me dejen sin pega", sumó.

"Ya muchachos, elijan el original y yo aquí mirando cómo contratan dobles (...) ah y lo que dijo Slimming tiene toda la razón", sentenció en un evidente tono de broma.

Todo sobre Famosos chilenos