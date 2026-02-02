"La única forma es que contáramos con radares": Alejandro Sepúlveda afirma que no se podía saber cuánto iba a llover el sábado
¿Qué pasó?
El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó por qué no se pudo anticipar la cantidad de precipitaciones que caerían en la Región Metropolitana el pasado sábado, la cual dejó graves estragos en comuncas como Maipú y Las Condes.
La lluvia del sábado
El comunicador expuso que "las cifras oficiales hablan de (que cayeron) 18 milímetros en menos de una hora, hay cifras no oficiales que hablan de 50 milímetros en menos de una hora".
"Es un diluvio, es un reventón. Una tasa de dos milímetros por minuto es una locura, y así cualquier ciudad colapsa", agregó.
"La única forma es que contáramos con radares"
Sepúlveda señaló que el fenómeno "se había anunciado dentro de nuestras posibilidades. Se anunció tormenta eléctrica para el sábado, incluso en el horario se cumplió el pronóstico".
Asimismo, destacó que también se cumplió el pronostico de chuscados "que en algunos sectores yo les puse rabioso, como para intentar que la gente se saque de la cabeza eso de que los chubascos son dos gotas. No, el chubasco es eso: una lluvia intensa que cae en breves lapso en sectores".
"Ahora, en cuanto a los montos, ni mandar al mago muchacho. O sea, es imposible que yo a ustedes el viernes o cualquier especialista de la meteorología les haya indicado 'en tal sector van a caer 50 milímetros en una hora' es imposible", sostuvo.
"La única forma de haberse anticipado unos minutos es si es que contásemos con radares meteorológicos. Si contáramos con radares meteorológicos, la Dirección Meteorológica te avisa 20 minutos, 15 minutos antes, aquí va a llover y va a quedar... y entonces salga de ahí", agregó.
El periodista expuso que "el radar es para estudiar la nube cuando ya está formada y te puede anticipar 15 minutos, 20 minutos en donde puede quedar un desaguisado. Pero esos 15 o 20 minutos puede ser la diferencia entre la vida o la muerte".
