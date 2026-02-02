Temblor se percibe en Santiago y otras partes de la zona central: Revisa la magnitud del sismo

02 feb. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se registró en la mañana de este lunes en la zona central, cuando el reloj marcaba las 10:40 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo a 19 kilómetros al Noreste de Los Andes, región de Valparaíso, y tuvo una profundidad de 111 kms.

Por el momento, Senapred no ha comunicado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del evento.

Todo sobre Temblor