Programa Turismo Familiar: ¿Cuál es el precio máximo a pagar?

02 feb. 2026 - 12:00 hrs.

En temporada de vacaciones, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) impulsa las escapadas en familia con el Programa Turismo Familiar, que permite acceder a paquetes de viaje económicos.

Es un subsidio que cubre la mayor parte del valor total de un tour de tres días, el cual incluye traslado, alojamiento, alimentación, paseos, guía y seguro de asistencia.

Precio máximo a pagar con el Programa Turismo Familiar

El Sernatur indica que el programa cubre cerca del 80% del paquete de viaje, por lo que a cada pasajero le corresponde un copago, que no supera los $25.000 por adulto (desde los 13 años), $12.000 por niño y $0 por menores de 3 años.

Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar

Para el cupo familiar, los grupos interesados tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.

Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante o algún integrante es mayor de 60 años.

Para acceder al cupo mujer pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante).

¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?

El trámite se efectúa en la municipalidad, donde podrá postular entregando los documentos requeridos siempre que haya cupos disponibles.

Luego, tendrán que firmar la carta de viaje con Sernatur, participar en la reunión de organización del viaje y cumplir con el copago.

El trámite está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, cuyos municipios manifestaron su interés de postular al programa.

