Programa Turismo Familiar: Estos son los beneficios que incluye para los participantes

26 en. 2026 - 16:00 hrs.

El programa Turismo Familiar es una iniciativa del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la cual puede disfrutar toda la familia, para conocer lugares de su propia región. Su propósito es conceder un subsidio de un porcentaje del valor de paquetes turísticos locales, para itinerarios de 3 días y 2 noches.

Según el portal web del Sernatur, el copago por pasajero no superará los $25.000 para los adultos (a partir de los 13 años) y $12.000 para niños de hasta 12 años. Los menores de 3 años no pagan.

El ente, comprometido con la igualdad de género, además de aceptar grupos familiares enteros, también permite la participación de grupos compuestos únicamente por mujeres. Las postulaciones se realizan por región a través del siguiente enlace.

¿Cuáles son los beneficios para los participantes?

Entre los beneficios que se incluyen en el programa está el traslado en bus exclusivo durante todo el viaje y el alojamiento de los participantes en servicios turísticos durante 2 noches.

También podrán acceder a alimentación completa (incluyendo desayuno, almuerzo y cena) y disfrutar de excursiones, city tours y experiencias propias del destino al que acuden.

Por último, gozarán de guías de turismo durante todo el viaje y tendrán a su disposición seguro de asistencia durante el transcurso del recorrido.

Estos son los requisitos

Los requisitos necesarios a través del Cupo Familia son:

Cédula de identidad Chilena vigente y, en el caso de los menores de 18 años, pueden presentar certificado de nacimiento.

Calificar hasta el 80% los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares.

Grupo familiar compuesto por, mínimo, 2 personas.

Los mayores de 60 años deben viajar en el grupo familiar con algún acompañante menor de 30 años.

Los requisitos necesarios a través del Cupo Mujer son:

Cédula de identidad chilena vigente.

Calificar en cualquier tramo de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.

Tener entre 18 y 59 años.

Grupos compuestos por al menos 2 mujeres.

