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Reforma de Pensiones: Esto es lo que subirá la Pensión Garantizada Universal en 2026

Uno de los hitos más importantes del gobierno de Gabriel Boric fue la Reforma de Pensiones, que trajo consigo grandes ajustes a los beneficios que reciben los adultos mayores, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Es un aporte a la pensión de hasta $250.275 para personas mayores de 82 años y hasta $231.732 si tienen entre 65 y 81 años, unos montos que incrementarán durante el último trimestre de 2026.

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¿Cuánto subirá la PGU en 2026 con la Reforma de Pensiones?

A partir de septiembre de 2026, las personas mayores de 75 años pasarán a recibir hasta $250.275. Si cumplen esta edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, recibirán el aumento el mes de su cumpleaños, indica ChileAtiende.

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Cabe mencionar que en 2026 también se implementarán los siguientes cambios:

  • Desde junio: los pensionados de gracia y por leyes de reparación podrán solicitar la PGU, mientras que los pensionados mayores de 75 años podrán hacerlo anticipadamente.
  • Desde agosto: aumenta a 3,5% la cotización del empleador para el Seguro Social.

Ya para septiembre de 2027, el nuevo monto máximo establecido también pasarán a cobrarlo los mayores de 65 años.

Requisitos para obtener la PGU

Los interesados pueden enviar la solicitud en línea (pulsa aquí), siempre que cumplan con lo siguiente:

  • Tener 65 años o más al momento de obtener el beneficio.
  • No pertenecer al 10% más rico de la población (acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).
  • Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; y una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.
  • Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

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