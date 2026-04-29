Muere Juan Luis Ossa Bulnes a los 83 años: Fue diputado y uno de los fundadores de Renovación Nacional

29 abr. 2026 - 00:56 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este martes se informó el fallecimiento de Juan Luis Ossa Bulnes a los 83 años, abogado, académico y exdiputado de la República, quien además fue uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN).

La noticia fue dada a conocer por autoridades y partidos políticos, como el senador Luciano Cruz-Coke y el propio RN.

Nuestro pésame a la familia y amigos del destacado abogado, profesor y ex diputado por el Partido Nacional

Juan Luis Ossa Bulnes (1942-2026)

+Q.E.P.D. pic.twitter.com/HMliC0859C — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) April 29, 2026

Desde @RN_Talcahuano lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Juan Luis Ossa Bulnes (1942–2026), fundador de @RNchile ,ex Pdte. de nuestro Tribunal Supremo y ex Diputado de la republica

Su legado y compromiso con Chile perdurarán.

Condolencias a su familia y cercanos. ?? pic.twitter.com/fc21OyNhf7 — Renovacion Nacional Talcahuano (@RN_Talcahuano) April 29, 2026

La trayectoria de Juan Ossa Bulnes

Ossa Bulnes tuvo una destacada trayectoria en la vida pública chilena. Inició sus actividades políticas cuando entró al Partido Nacional, donde llegó a ser vicepresidente nacional entre 1969 y 1972, así como presidente de su Juventud en 1971, publicó BioBioChile.

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En 1973 fue electo diputado por el Partido Nacional. Durante su paso por el Congreso integró las comisiones de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, y Minería, sin embargo, su período parlamentario se vio interrumpido tras la disolución del Congreso luego del golpe de Estado de ese año.

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Además de su carrera política, desarrolló una extensa labor en el ámbito minero y jurídico. Participó en la redacción del Código de Minería de 1983 y de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. También fue autor del tratado "Derecho de Minería", obra de referencia en el área, junto con diversos artículos especializados publicados en Chile y el extranjero.

Entre 1969 y 1971 se desempeñó como subgerente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), donde posteriormente también ejerció como consejero general en distintos períodos. Más tarde, integró el directorio de Codelco entre 2010 y 2014.

En el plano familiar, estuvo casado con la historiadora y académica Lucía Santa Cruz Sutil. Entre sus hijos figura Juan José Ossa, quien fue director del Sernac durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

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