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Cadem: Mara Sedini e Iván Poduje destacan entre los ministros peor y mejor evaluados del Gobierno del Presidente Kast

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 26 de abril muestra una evaluación completa al gabinete del Presidente José Antonio Kast, destacando a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, como la peor evaluada, y al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como uno de los mejor valorados.

Mara Sedini: la ministra peor evaluada del gabinete

En cuanto a los ministros más conocidos del gabinete, este mes de abril el "Top 5" se lo lleva la vocera Sedini (87%), la ministra de Energía, Ximena Rincón (86%); la titular de Deporte, Natalia Duco (85%); la ministra de Ciencia, Ximena Linconao (82%); y el ministro Poduje de Vivienda (73%).

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Respecto a la evaluación de los ministros, los tres secretarios de Estado con mayor aprobación son: José García Ruminot de la Segpres (58%), May Chomalí de Salud (56%) y el ministro Poduje (55%), el único con un mayor conocimiento público.

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En contraste, entre las tres ministras con mayor desaprobación están Natalia Duco (50%), a quien le han pasado la cuenta varias "frases desafortunadas", y la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (56%), tras una polémica instalación.

Sin embargo, quien encabeza esta mala evaluación es la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien arrastra un 69% de desaprobación tras varias vocerías y actos públicos en los cuales se le ha criticado una falta de preparación y mal manejo de los temas de la agenda del Ejecutivo.

Al evaluar "la forma en cómo los ministros/as están desarrollando su labor", los resultados del mes de abril muestran los mismos "podios" en el apoyo a los secretarios de Estado.

Quienes logran una mejor evaluación son García Ruminot (58%), Chomalí (56%) y Poduje (55%). En contraste, las peor evaluadas son Duco (36%), Steinert (36%) y Sedini (24%).

Aprobación presidencial

En cuanto a la aprobación del Presidente José Antonio Kast, en su apartado mensual, Cadem consultó: "Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?".

Ante esta pregunta, los resultados de marzo mostraban una aprobación del 51% y una desaprobación del 42%, mientras que en este mes de abril, el mandatario logró un 42% de aprobación y un 52% de desaprobación.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 171 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 70,4% al cumplirse una cuota de 1.010 casos de un total de 1.435 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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