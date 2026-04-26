Cadem: Mara Sedini e Iván Poduje destacan entre los ministros peor y mejor evaluados del Gobierno del Presidente Kast

26 abr. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 26 de abril muestra una evaluación completa al gabinete del Presidente José Antonio Kast, destacando a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, como la peor evaluada, y al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como uno de los mejor valorados.

Mara Sedini: la ministra peor evaluada del gabinete

En cuanto a los ministros más conocidos del gabinete, este mes de abril el "Top 5" se lo lleva la vocera Sedini (87%), la ministra de Energía, Ximena Rincón (86%); la titular de Deporte, Natalia Duco (85%); la ministra de Ciencia, Ximena Linconao (82%); y el ministro Poduje de Vivienda (73%).

Respecto a la evaluación de los ministros, los tres secretarios de Estado con mayor aprobación son: José García Ruminot de la Segpres (58%), May Chomalí de Salud (56%) y el ministro Poduje (55%), el único con un mayor conocimiento público.

En contraste, entre las tres ministras con mayor desaprobación están Natalia Duco (50%), a quien le han pasado la cuenta varias "frases desafortunadas", y la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (56%), tras una polémica instalación.

Sin embargo, quien encabeza esta mala evaluación es la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien arrastra un 69% de desaprobación tras varias vocerías y actos públicos en los cuales se le ha criticado una falta de preparación y mal manejo de los temas de la agenda del Ejecutivo.

Al evaluar "la forma en cómo los ministros/as están desarrollando su labor", los resultados del mes de abril muestran los mismos "podios" en el apoyo a los secretarios de Estado.

Quienes logran una mejor evaluación son García Ruminot (58%), Chomalí (56%) y Poduje (55%). En contraste, las peor evaluadas son Duco (36%), Steinert (36%) y Sedini (24%).

Aprobación presidencial

En cuanto a la aprobación del Presidente José Antonio Kast, en su apartado mensual, Cadem consultó: "Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?".

Ante esta pregunta, los resultados de marzo mostraban una aprobación del 51% y una desaprobación del 42%, mientras que en este mes de abril, el mandatario logró un 42% de aprobación y un 52% de desaprobación.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 171 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 70,4% al cumplirse una cuota de 1.010 casos de un total de 1.435 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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