Cadem y agresión a ministra Lincolao: 67% dijo estar a favor de "expulsar a los estudiantes que buscaron agredirla físicamente"

12 abr. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, fue uno de los ejes de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 12 de abril.

En primera instancia, Cadem consultó a los encuestados si "¿supo o escuchó hablar sobre las agresiones que sufrió la ministra de Ciencias Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia?", donde un 94% dijo que sí y solo un 6% afirmó que no, evidenciando lo mediático que fue el caso.

Rechazo transversal y acuerdo con medidas contra agresores

Luego, la encuesta preguntó: "En general, ¿qué tan grave considera usted este hecho?" Un 79% dijo que era "muy o bastante grave", un 19% se inclinó por la opción "poco o nada grave" y un 2% no respondió a la pregunta.

En otro ítem, Cadem consultó a los encuestados: "Frente a estos hechos de violencia, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con...?"

Un 70% estuvo de acuerdo con "expulsar a los estudiantes que destruyeron infraestructura y mobiliario", mientras que un 26% está en desacuerdo con la medida.

En un porcentaje similar al anterior, un 67% dijo estar a favor de "expulsar a los estudiantes que buscaron agredir físicamente a la ministra", mientras que un 27% se mostró en contra

Un 62% afirmó estar a favor de que "se le revoque el acceso a gratuidad universitaria a cualquier estudiante que sea culpable de actos de violencia". Por el lado contrario, un 32% rechazó esta medida.

Sobre "expulsar a los estudiantes que insultaron a la ministra", un 50% dijo estar de acuerdo y un 43% en desacuerdo.

Naturaleza de la agresión

En otro apartado de la encuesta, Cadem consultó a los encuestados: "¿Usted cree que este hecho fue, principalmente...?"

Un 46% dijo que la agresión fue motivada por "una acción organizada con motivación política", un 42% se inclinó por la opción de "una manifestación estudiantil que se desbordó", un 8% dijo que fue "un acto de violencia aislado" y un 4% prefirió no responder.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 154 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 72,8% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.380 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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