"Era todo muy riesgoso": Lincolao habla con Meganoticias y cree que responsables de ataque deberían perder la gratuidad

09 abr. 2026 - 20:46 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra Ximena Lincolao habló este jueves con Meganoticias Prime, un día después del ataque que recibió en la Universidad Austral de Chile (UACh) en el marco de una visita para inaugurar el año académico en la facultad en Valdivia.

La secretaria de Estado recibió el apoyo del Presidente José Antonio Kast, que aseguró que el hecho no quedará impune, y también de un amplio sector del espectro político, mientras se desarrolla una investigación para esclarecer el episodio e identificar a los responsables del acto.

Lincolao comenzó relatando el contexto de su visita, afirmando que "esta era una ceremonia muy solemne, donde los académicos que iban fueron caminando y nosotros nos fuimos caminando de otro edificio. Cuando nos formamos para entrar al auditorio, los estudiantes entraron de forma abrupta y muy ruidosa, con pancartas. En ningún momento ellos pidieron conversar ni conmigo ni con nadie, solo gritaban y mostraban sus pancartas".

"Después, cuando la situación se puso más insegura, donde no pude salir, el rector habló con ellos, como una negociación, para que pudiera salir de forma pacífica. me pidió si podía hablar con tres estudiantes que eran dirigentes y eso hicimos. Ellas se sentaron conmigo y tuvimos una conversación positiva", manifestó.

En ese instante, la ministra detalló que "ellas leyeron sus demandas y la mayoría de sus demandas no tenía que ver con nuestro ministerio, sino que con otros. Yo les di respuesta sobre parte de sus demandas y les di consejos de cómo tener estas conversaciones de forma civil y educada. Les pregunté cuáles eran sus carreras y una estudiaba leyes, la otra filosofía".

"El rector dijo que cumplieran su parte y desalojaran el edificio para que la ministra pudiera salir en forma pacífica, y las chicas dijeron que lo iban a hacer... lo que escuché es que conversaron con los alumnos, algunos se fueron y otros no quisieron irse. Quedó un sector que fueron los que agredieron físicamente", indicó.

"Estuvimos dos horas casi tratando de salir"

Lincolao puntualizó en el instante de la salida, asegurando que todo se volvió aún más tenso para ella y las personas que la acompañaban: "Yo vi situación de riesgo cuando estuve dentro del auditorio, porque estuvimos dos horas casi tratando de salir, pero antes de eso, no hubo manifestaciones en el campus".

"En toda la ceremonia ellos gritaban afuera, golpeaban las puertas y al final de mi clase magistral, ellos entraron y se notó que era todo muy riesgoso", remarcó.

Dicho esto, agregó que "yo sé que el rector hizo todo lo que pudo en estas circunstancias con los elementos que tenía a mano. Yo vi al rector muy preocupado. Estuvo conmigo desde que entramos. Yo sé que estaba muy angustiado por la situación".

"Yo no sé si se planificó para agredirme, pero sé que estos estudiantes no tenían la intención de tener una interacción pacífica", sostuvo.

En esta línea, Lincolao reveló que incluso recibió insultos por su origen étnico: "Eso se ha convertido en un hábito... la gente sabe que soy de origen mapuche. Pónganle adjetivo a mi origen y pueden imaginarse... (he recibido insultos) en redes sociales, en persona".

¿Qué ocurre con los beneficios sociales?

Consultada por los beneficios sociales que tendrían los sospechosos, la ministra destacó que "todos los beneficios sociales que reciban para estudiar, si los estudiantes no sienten su responsabilidad en sus actos, si no van a la universidad a estudiar, si no hacen sus clases y hacen otras actividades, especialmente, delictivas, tienen que ser evaluados, perder sus beneficios y el reglamento tiene que ser usado de forma consistente en el país".

Ante la posibilidad de la pérdida de gratuidad, se mostró a favor: "Sí, absolutamente. Deberían ser expulsados los estudiantes que fueron violentos. Se puede probar que fueron violentos. Hubo al menos 100 estudiantes afuera, los que se ven en el video fueron algunos".

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