Ministra de Ciencia es agredida en su visita a una universidad en Valdivia

08 abr. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue agredida durante este miércoles en el marco de una visita que hizo a una universidad ubicada en Valdivia, en la región de Los Ríos.

La secretaria de Estado se encontraba en las instalaciones de la Universidad Austral de Chile (UACh), cuando unas personas que se manifestaban comenzaron a insultarla.

La situación escaló al punto que Lincolao recibió empujones al dirigirse a su vehículo, mientras era escoltada por seguridad, en medio de un tumulto.

El hecho quedó captado en unos registros, en los que se apreció que, incluso, le lanzaron agua a la ministra, desconociéndose hasta ahora si sufrió alguna lesión.

La visita de la ministra Lincolao a la UACh

La ministra se encontraba participando esta jornada de la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

En este contexto, cuando se preparaba para salir de la sede, se registró una protesta, lo que llevó a que Lincolao tuviera que salir escoltada por sus asesores y funcionarios de seguridad.

Todo sobre Gobierno