Crece venta de vehículos nuevos: Estos son los modelos más vendidos en lo que va de 2026

08 abr. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

La venta de vehículos nuevos en Chile registró un crecimiento de 14% durante marzo, sumando 27.358 unidades inscritas, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). El alza se produjo pese al fuerte aumento en el precio de los combustibles.

En total, entre enero y marzo se compraron 74.977 vehículos livianos y medianos, lo que representa un incremento de 5,8% en comparación con el mismo período de 2025.

SUV y camionetas encabezan el ranking de los más vendidos

El listado de los 20 modelos más vendidos entre enero y marzo de 2026 está liderado por camionetas, donde GWM Poer, Mitsubishi L-200 y Toyota Hilux destacan en los primeros lugares.

Durante marzo, los SUV fueron los más vendidos con 14.990 unidades, seguidos por las camionetas pick-up con 5.058 y los vehículos de pasajeros con 4.540, mientras que los vehículos comerciales alcanzaron 2.770 unidades y mostraron una baja durante el mes.

En cuanto al origen de fabricación, casi la mitad de los autos vendidos en Chile provienen de China, con un 48,9% del total. Le siguen India, con un 8,2% de las unidades fabricadas, y Japón con un 8%.

Revisa los 20 modelos más vendidos en Chile (enero-marzo 2026)

1 GWM Poer 2.171 unidades

2 Mitsubishi L-200 2.056

3 Toyota Hilux 1.648

4 MG ZX 1.604

5 Peugeot Partner 1.575

6 Suzuki Fronx 1.548

7 Ford New Ranger 1.533

8 Chery Tiggo 2 1.386

9 Kia Soluto 1.282

10 Mazda All New CX-5 1.257

11 Omoda C5 1.236

12 Suzuki Swift 1.161

13 GWM Jolion y Kia Sonet 1.159

14 Maxus T60 1.007

15 Ford Territory 1.005

16 Hyundai Grand I-10 y Chevrolet Sail 995

17 Hyundai Creta 990

18 Geely Coolray 948

19 Toyota Raize 840

20 Subaru Crosstrek 822

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