Trump negocia con Irán en tono más conciliador pero lanza potente amenaza a países que los apoyen militarmente

08 abr. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con un marcado cambio de tono hacia Irán, pasando de amenazas duras a mensajes de cooperación y negociación directa.

A través de publicaciones en Truth Social, aseguró que están alcanzando varios acuerdos con el régimen iraní tras el anuncio bilateral de cese al fuego durante dos semanas, en un trato que incluyó la reapertura del estrecho de Ormuz.

De la presión a los acuerdos

En uno de sus mensajes, Trump sostuvo que "Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo".

En esa línea, aseguró que Irán no tendrá "enriquecimiento de uranio" y que ambos países trabajarán en conjunto para eliminar restos nucleares.

"Estos restos se encuentran, y han estado, bajo una estricta vigilancia satelital (Fuerza Espacial). No se ha tocado nada desde el ataque", afirmó.

Asimismo, adelantó que "estamos y seguiremos negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados".

Mantiene advertencias económicas

Pese al tono más conciliador, Trump endureció su postura frente a otras naciones, advirtiendo que "todo país que suministre armas militares a Irán estará sujeto de inmediato a un arancel del 50%".

En el mismo mensaje fue enfático: "¡No habrá excepciones ni exenciones!", dejando claro que, aunque busca acuerdos con Irán, mantendrá presión económica sobre quienes apoyen militarmente al país.

Cabe consignar que este miércoles ya cruzaron los primeros buques por el estrecho de Ormuz, paso por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas.

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