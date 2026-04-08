Ex Posta Central responde a acusaciones de negligencia tras muerte de esposa de integrante de Atletas de la Risa

08 abr. 2026 - 10:57 hrs.

El caso por la muerte de la esposa del comediante Juan Carlos Donoso, integrante de Los Atletas de la Risa, sumó un nuevo capítulo luego de que el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Ex Posta Central) emitiera un comunicado oficial para referirse a lo ocurrido. La situación, que ha generado conmoción y debate público, se ha visto marcada por las denuncias de la familia, quienes apuntan a una eventual negligencia en la atención médica recibida durante las horas previas al fallecimiento.

En medio de este escenario, el recinto asistencial decidió entregar su versión de los hechos, buscando aclarar el procedimiento realizado y responder a los cuestionamientos que han surgido.

¿Qué dijeron desde el hospital?

A través de un documento público, el hospital abordó tanto el estado de salud de la paciente como las acciones realizadas por el equipo médico, además de manifestar su postura frente a las acusaciones que han tomado fuerza en los últimos días.

“Como hospital, lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y cercanos en este momento de profundo dolor”, señalaron desde la institución, marcando el tono inicial del comunicado. La declaración apunta a reconocer el impacto de la pérdida y a empatizar con el difícil momento que atraviesa la familia del comediante.

Respecto a la atención médica, el hospital explicó que la mujer ingresó durante la noche al Servicio de Urgencia, donde fue evaluada por el equipo clínico. “La paciente ingresó durante la noche del martes al Servicio de Urgencia, donde, luego de la evaluación inicial, fue diagnosticada con una pancreatitis aguda grave, recibiendo atención médica acorde a su condición de salud”, indicaron en el documento.

Según el mismo comunicado, la evolución del cuadro habría sido compleja desde un inicio. “Durante su evolución, la paciente presentó una descompensación de carácter severo, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio”, detallaron, explicando el deterioro que sufrió en el recinto asistencial.

En ese contexto, el hospital aseguró que se realizaron los esfuerzos necesarios para revertir la situación. “Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por el equipo clínico, se constató su fallecimiento en horas de la madrugada de este miércoles”, añadieron, confirmando el desenlace del caso.

Se instruyó revisión de antecedentes

Las palabras del centro de salud surgen en medio de un fuerte cuestionamiento público, impulsado principalmente por el relato de la familia, que ha puesto en duda la calidad de la atención. Frente a esto, la institución aseguró que ya se están tomando medidas internas para revisar lo ocurrido.

“En relación con las declaraciones públicas emitidas, como institución hemos instruido la revisión de los antecedentes clínicos y administrativos del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido”, afirmaron, abriendo la puerta a una eventual investigación interna.

Finalmente, el hospital también expresó su disposición a colaborar con los procesos que puedan derivarse de este caso. “Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la familia en todas las instancias que correspondan y poner a disposición todos los antecedentes necesarios en los procesos que se estimen pertinentes”, concluyeron.

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