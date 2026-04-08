"Solo he pagado un par de cuotas ": Exparticipante de Masterchef Giovanni Cárdenas sufrió robo

08 abr. 2026 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

El exparticipante y finalista de la cuarta temporada de MasterChef Chile, Giovanni Cárdenas, atraviesa un difícil momento personal tras ser víctima de la delincuencia en la comuna de San Bernardo. Esta vez le sustrajeron su camión de trabajo cargado con mercadería e insumos destinados a una feria regional.

Pese a haber realizado la denuncia por la pérdida de su principal herramienta de inversión, Carabineros aún no tiene noticias sobre el paradero del móvil ni de los delincuentes.

El incidente ocurrió fuera de su domicilio en el condominio Santa Bárbara. Cárdenas había dejado el vehículo (un camión 3/4) preparado para salir durante la madrugada hacia una fiesta religiosa en Salamanca, Región de Coquimbo. Para mantener la cadena de frío de los productos, el vehículo estaba conectado a la red eléctrica de su casa.

Detalles del robo

El cocinero detalló en entrevista con LUN que se percató del robo alrededor de las 22:30 horas, cuando sintió un fuerte tirón en los cables de conexión eléctrica. Al salir de su vivienda, solo alcanzó a ver el camión alejándose escoltado por otra camioneta.

La situación es particularmente compleja para Cárdenas, quien actualmente opera un local de handrolls en La Pintana. El vehículo robado, cuya patente es VRBH31, había sido adquirido hace pocos meses como una inversión para expandir su negocio.

"Solo he pagado un par de cuotas de un total de 36", confesó el emprendedor, visiblemente afectado por el impacto que esto significa para el esfuerzo de toda su familia. Pese a que ya realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros, hasta el momento no se tienen noticias sobre el paradero del camión o de los responsables del ilícito.

Pérdidas materiales y de producción

De acuerdo con el relato del afectado, el valor de las pérdidas asciende a aproximadamente $40 millones de pesos. Entre lo robado se encontraba:

Mil handrolls listos para su comercialización.

Maquinaria industrial, incluyendo dos freidoras.

Mobiliario de trabajo como mesones de acero.

La denuncia fue hecha en Carabineros, pero aún no hay noticias del paradero de su vehículo de trabajo ni de los responsables del robo.

Paso de Giovanni Cárdenas por Masterchef

Giovanni Cárdenas se convirtió en uno de los rostros más recordados de la cuarta temporada de MasterChef Chile. Su participación no solo destacó por sus habilidades culinarias, sino también por una historia de esfuerzo personal que logró conectar rápidamente con la audiencia nacional.

A lo largo de la temporada de 2019, Giovanni demostró una evolución constante bajo la mirada de los jueces Christopher Carpentier, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch. Sus puntos fuertes y momentos clave incluyeron:

Especialista en masas: Se ganó el reconocimiento de sus compañeros y el jurado por su destreza técnica en la preparación de pastas y masas, un área donde rara vez fallaba.

Resiliencia: Superó diversas instancias de eliminación, mostrando una capacidad de aprendizaje que lo llevó a profesionalizar sus presentaciones y técnicas de vanguardia.

Luego de meses de competencia, logró asegurar su lugar en la gran final, donde compitió por el trofeo contra Camila Ruiz y Bárbara Lackington y obtuvo el segundo lugar. Aunque el resultado generó un amplio debate en redes sociales, el paso de Giovanni por MasterChef funcionó como un trampolín para su carrera gastronómica.

Cárdenas capitalizó su popularidad y decidió emprender en el rubro de la alimentación.

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