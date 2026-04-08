Preocupación por el estado de David Hasselhoff: Actor fue visto caminando con bastones

08 abr. 2026 - 08:31 hrs.

El actor y cantante David Hasselhoff vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por su situación personal en los últimos meses. A sus 73 años, el recordado protagonista de icónicas series televisivas ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca sus apariciones públicas recientes. Aunque se ha mantenido activo dentro de lo posible, distintos episodios han dejado en evidencia que atraviesa una etapa compleja.

En paralelo, su entorno más cercano también ha estado marcado por momentos complejos. En el último tiempo, el actor debió enfrentar la muerte de su exesposa, Pamela Bach, un hecho que impactó profundamente a su familia. Esta situación generó un periodo de recogimiento, donde incluso su equipo solicitó respeto y privacidad. Aun así, el actor ha intentado mantenerse acompañado, especialmente junto a su actual esposa, Hayley Roberts, quien ha sido un apoyo constante.

Preocupación por su estado físico

Desde el punto de vista físico, las señales de desgaste han sido evidentes. En sus últimas apariciones públicas se le ha visto caminando con dificultad, utilizando bastones para desplazarse. Estas imágenes contrastan con otras del año pasado, cuando fue captado en silla de ruedas en un aeropuerto, lo que encendió las alertas sobre su estado de salud.

Con el paso de los meses, se ha conocido que el actor se sometió a una operación de rodilla, lo que explicaría parte de sus complicaciones actuales. A esto se suma el impacto natural del paso del tiempo, que ha ido limitando su movilidad. Pese a ello, cercanos aseguran que mantiene una actitud positiva y que continúa enfrentando este proceso con determinación.

Baywatch star David Hasselhoff, 73, looks frail as he leans on wife in first public sighting after surgeries https://t.co/bOEKxCu7O3 — Daily Mail (@DailyMail) April 7, 2026

La salud del actor no ha sido un tema nuevo en su vida. Durante años, enfrentó problemas relacionados con el alcohol, los que afectaron tanto su carrera como su vida personal. En distintos momentos debió ingresar a rehabilitación, reconociendo públicamente lo difícil que fue superar esa etapa.

La carrera de Hasselhoff

Más allá de su presente, su carrera sigue siendo una de las más recordadas de la televisión. Alcanzó fama mundial con producciones como Knight Rider y Baywatch, donde interpretó personajes que marcaron a toda una generación. Su rol como Mitch Buchannon lo convirtió en un ícono global, especialmente durante los años 90.

Además de la actuación, también desarrolló una carrera musical con gran éxito en Europa. Uno de sus hitos más emblemáticos fue su presentación en el Caída del Muro de Berlín, donde interpretó la canción “Looking for Freedom”, consolidando su popularidad internacional más allá de la pantalla.

Hoy, aunque alejado de los grandes protagónicos, sigue ligado al mundo del espectáculo con apariciones puntuales. Su figura continúa vigente en la cultura pop, especialmente gracias al legado de sus trabajos más icónicos. Esto le ha permitido mantenerse cercano a nuevas generaciones de espectadores.

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