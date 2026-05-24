Hasta 8 horas sin servicio: 10 comunas de la RM tendrán cortes de luz este lunes 25 de mayo

24 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó esta noche que un total de 10 comunas de la Región Metropolitana tendrá cortes de suministro eléctrico el lunes 25 de mayo, lo que forma parte de los trabajos programados que ejecuta la compañía.

En algunas comunas se registrarán cortes en más de un sector y estos podrían extenderse hasta por 8 horas. A raíz de esto, la recomendación es mantenerse informado en los canales digitales de Enel (haz clic aquí).

¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?

Según lo que señaló la empresa, las comunas afectadas son La Florida, San Ramón, Peñalolén, La Reina, Santiago, San Miguel, Quinta Normal, Pudahuel, Cerro Navia y Conchalí.

A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:

La Florida (10:00 a 17:00 horas)

San Ramón (09:30 a 15:30 horas)

La Florida (10:00 a 17:00 horas)

Peñalolén (11:00 a 14:00 horas)

La Reina (11:00 a 16:00 horas)

Santiago (15:30 a 16:30 horas)

San Miguel (10:30 a 16:30 horas)

San Miguel (10:00 a 18:00 horas)

Quinta Normal (14:00 a 20:00 horas)

Pudahuel (10:00 a 16:00 horas)

Cerro Navia (09:30 a 15:30 horas)

Pudahuel (10:00 a 16:00 horas)

Conchalí (11:30 a 12:30 horas)

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