Más de 3 mil clientes sin luz: Reportan masivos cortes del suministro eléctrico en Macul

22 may. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un corte del suministro eléctrico afecta a varios clientes de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, durante la tarde de este viernes.

Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 3.872 hogares se encuentran sin luz, considerando el rango horario de las 18:00 horas.

¿Qué informó Enel?

A través de su cuenta de X, Enel señaló: "Un 60% de los clientes inicialmente afectados por corte de energía en sector Alcalde Jorge Monckeberg hasta Autop. Vespucio Sur de las comunas de Macul y Ñuñoa ya tienen su servicio normalizado".

"En el mapa el sector aún con incidencia. Seguimos trabajando para normalizar el suministro a todos nuestros clientes", agregó la empresa.

[18:29] Un 60% de los clientes inicialmente afectados por #CorteDeEnergía en sector Alcalde Jorge Monckeberg hasta Autop. Vespucio Sur de las comunas de Macul y Ñuñoa ya tienen su servicio normalizado. En el mapa el sector aún con incidencia. Seguimos trabajando para normalizar… pic.twitter.com/hkRqicmLso — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) May 22, 2026

Los masivos cortes de luz han sido denunciados por diversos usuarios en la plataforma de X. Por otro lado, TransporteInforma de la RM indicó que algunos semáforos están apagados por la falta de energía, llamando a los conductores a conducir con precaución.

ATENCIÓN (18:25) a semáforos apagados en la comuna de #Macul por el eje Av. Macul entre el Líbano y Escuela Agrícola, debido a corte de suministro eléctrico. Conducir a la defensiva hacia cruces no operativos al minuto pic.twitter.com/92gyT33QCR — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 22, 2026

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