Bono Pad por varices: ¿Cuánto paga el usuario?

22 may. 2026 - 19:00 hrs.

Los diagnosticados con varices pueden tratar su afección a través del bono Pad por varices, disponible a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Esta afección se trata de dilataciones venosas que se ubican con frecuencia en las partes posteriores de las pantorrillas o en la cara interna de la pierna.

Suelen estar caracterizadas por generar la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón, según informes de Fonasa en su sitio web oficial.

¿Cuánto paga el usuario por el Bono Pad por varices?

Para acceder al bono Pad por varices, el usuario debe hacer un copago por $575.120. Esta prestación está registrada en Fonasa con el código 2502003.

Este paquete incluye la intervención quirúrgica safenectomía interna y/o externa.

Es un tratamiento unilateral, es decir, si corresponde realizarlo bilateralmente en un mismo acto quirúrgico, es necesario extender un programa médico complementario, con solo los honorarios médicos a un 50% y el derecho de pabellón al 50% de la prestación realizada.

Esto es lo incluye como característica general de los bonos Pad

Como todos los bonos Pad, el de varices contempla integralmente los costos asociados al tratamiento de la afección. Lo que incluye es lo siguiente:

Honorarios de todo el equipo profesional que técnicamente se requiera, bajo la responsabilidad administrativa y legal del prestador en convenio.

que técnicamente se requiera, bajo la responsabilidad administrativa y legal del prestador en convenio. Valores de los días camas y el derecho de pabellón , incluidas las diferencias de tarifas por estos conceptos.

, incluidas las diferencias de tarifas por estos conceptos. Medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización.

utilizados durante la hospitalización. Todas las prestaciones necesarias , para resolver integralmente la patología correspondiente al PAD.

, para resolver integralmente la patología correspondiente al PAD. Considera la atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, incluyendo los controles post operatorios, reparación de lesiones involuntarias y tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución de la patología del PAD.

Tras la cancelación del monto correspondiente al copago, el paciente podrá atender su afección de manera integral, con la cobertura total de los productos y servicios asociados al tratamiento.

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