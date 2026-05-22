Seremi de Vivienda tras demolición en El Olivar: "No podemos normalizar entregarles casas falladas a familias vulnerables"

22 may. 2026 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes comenzó la demolición de las viviendas que resultaron “con observaciones estructurales” en el sector El Olivar en Viña del Mar, y el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, aseguró que “siempre es duro demoler”, pero que en los trabajos de la reconstrucción “nosotros como Estado tenemos que proteger a las familias y no proteger errores”.

¿Qué dijo el seremi de Vivienda?

“Nosotros como Ministerio estamos focalizados en buscar soluciones, primero que todo, en destrabar aquellos elementos que bloquean la reconstrucción de los barrios, en poder acelerar el proceso de reconstrucción y también poder aumentar la fiscalización sobre aquellas cosas que impulsamos”, aseguró Ruiz en punto de prensa.

Y agregó que “lo ocurrido en El Olivar nos obliga a elevar nuestros propios estándares de los procesos de construcción, y por eso hoy en día estamos a las puertas de firmar convenios con distintas universidades para justamente mejorar los procesos de control que tenemos sobre los proyectos de vivienda social”.

El seremi explicó que “el trabajo que se inicia hoy día es de reconstrucción de viviendas. Y en ese contexto de reconstrucción se demolerá un conjunto de viviendas”.

“En total son 170 viviendas en donde vamos a intervenir y de ellas lo que siempre ha trascendido es que son 56 las que tienen avances de obras relevantes, que serán demolidas”, explicó.

Y agregó que “hoy día iniciamos este hito con una vivienda, pero en este sector vamos a demoler cuatro y a la vez vamos a iniciar el proceso de reconstrucción en ocho viviendas”.

“Nosotros, ni como Gobierno, ni como Estado, ni como Ministerio, ni como sociedad, podemos normalizar la práctica de entregarles casas falladas o parchadas a nuestros beneficiarios que están en condiciones de vulnerabilidad”, finalizó el seremi.

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