Atacan a balazos a hombre en plena calle en Puente Alto: Fue herido en ambas piernas y su estado es de gravedad

22 may. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 28 años se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Sótero del Río tras ser víctima de un violento ataque a bala en la mañana de este viernes en la población Mahuidanche, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho tuvo lugar pasadas las 11:30 horas en la esquina de avenida La Serena con calle Canal Jardín Alto, sector donde el ciudadano chileno fue atacado por sujetos no identificados mientras se desplazaba por la calle.

Tras recibir los disparos, el afectado fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de la zona. Posteriormente, terceros lo llevaron hasta el Hospital Sótero del Río, donde ingresó con heridas graves en ambas piernas.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía?

El fiscal Jorge Cáceres, de la Fiscalía ECOH, confirmó el estado del paciente: "La víctima resultó con heridas de bala en ambas piernas y está actualmente en cuidados intensivos en el hospital".

El persecutor también se refirió a la gravedad del cuadro clínico y al temor de que el hecho pueda escalar en términos judiciales: "Pudimos conversar con el médico que atendió a este paciente, que refiere que aún está en un estado de gravedad, que estas horas son muy importantes para ver la evolución, pero también nosotros tenemos la esperanza de que ojalá este homicidio se mantenga en calidad de frustrado y no de consumado".

Hasta el lugar concurrieron efectivos de la Fiscalía ECOH y del OS-9 de Carabineros para dar inicio a las diligencias propias de una investigación por homicidio frustrado.

Sobre la dinámica del ataque, el fiscal Cáceres explicó que una de las principales líneas de trabajo es establecer si los agresores se movilizaron en un vehículo: "Parte de la diligencia que tiene que hacer el OS-9, a cargo de esta investigación, es verificar precisamente la utilización de algún vehículo en estos hechos y si eventualmente los sujetos se movilizaran en él y arrancaron también del lugar en este vehículo".

Para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, los investigadores revisan los registros de las cámaras de seguridad del sector.

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