Golpe al bolsillo: Confirma nueva alza en cuentas de la luz desde julio

22 may. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que las tarifas eléctricas experimentarán un nuevo aumento a partir del 1 de julio, lo que implicará un alza promedio de 4,9% en las cuentas de la luz para los hogares del país.

El ajuste se explica por variaciones en dos componentes clave del sistema eléctrico: generación y transmisión, ambos con impactos directos en el valor final que pagan los consumidores.

CNE explica factores detrás del alza

El secretario ejecutivo (s) de la CNE, Mauricio Funes Huerta, detalló que el aumento responde a factores estructurales y a una base de comparación excepcional durante el primer semestre de 2026.

En ese período, los usuarios habrían recibido descuentos extraordinarios asociados a correcciones por errores en la contabilización del IPC y en la sobreestimación de activos de transmisión.

Según la autoridad, si no se hubiesen aplicado estos descuentos, que alcanzaron los 252 millones de dólares, las tarifas no habrían mostrado variaciones relevantes.

Cómo se desglosa el aumento

De acuerdo con la información entregada por la CNE, el incremento considera un alza de 2,1% en el segmento de generación eléctrica, cifra levemente inferior a la proyectada inicialmente.

A esto se suma un aumento de 2,8 % en el cargo por transmisión, componente que incide en el transporte de la energía a lo largo del país.

Impacto será mayor en el sur de Chile

El ajuste no será homogéneo a nivel nacional. Según explicó el organismo, las regiones del sur, especialmente Los Ríos y Los Lagos, serán las más afectadas por el incremento tarifario.

Esto se debe principalmente a retrasos en la ejecución de obras de transmisión, infraestructura clave para mejorar el transporte de energía hacia esas zonas y reducir costos.

Desde la CNE aclararon que, si bien el componente de generación ya cuenta con informe definitivo, el de transmisión aún es preliminar y se encuentra en proceso de revisión.