Internación provisoria y prisión preventiva: las medidas tras el violento asalto a Iván Aróstica

22 may. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tres menores de edad quedaron en internación provisoria y un adulto en prisión preventiva luego del violento turbazo registrado en la vivienda del exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

La investigación, liderada por el Ministerio Público, tendrá un plazo de 120 días y busca esclarecer la coordinación del grupo involucrado en el asalto, donde también habrían participado vehículos de apoyo para facilitar la fuga.

Seis detenidos y una presunta coordinación para la fuga

Los detenidos corresponden a seis personas de nacionalidad chilena, de 14, 15, 15, 19, 31 y 43 años.

Según la Fiscalía, dos adultos permanecían fuera de la vivienda a bordo de vehículos, con el objetivo de facilitar la huida del grupo una vez cometido el delito.

El fiscal José Manuel Mac-Namara explicó que cuatro imputados fueron formalizados como autores del delito.

“Cuatro fueron formalizados por el delito de robo con homicidio frustrado, en calidad de autores, y otras dos personas fueron formalizadas por encubridoras”, señaló.

Mujeres quedaron con arresto domiciliario

Las dos mujeres imputadas como encubridoras quedaron sujetas a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Según la Fiscalía, ambas llegaron posteriormente al lugar con la intención de prestar cobertura para facilitar la fuga de los involucrados.

Durante la audiencia, la defensa de uno de los adultos presentó un audio en el que supuestamente se buscaba informar a la madre de uno de los adolescentes heridos, argumento que intentó ser utilizado para evitar la prisión preventiva.

No obstante, el tribunal descartó ese planteamiento. “Existía más de un auto en el lugar, por lo tanto podían haberse comunicado entre ellos mientras escapaban”, sostuvo el fiscal.

Así ocurrió el asalto a la casa de Aróstica

El hecho ocurrió la noche del jueves, cerca de las 21:00 horas, cuando un grupo de adolescentes ingresó violentamente al domicilio tras derribar la puerta de acceso.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los sujetos portaban armas de fuego al momento del ataque.

Ante la irrupción, Iván Aróstica utilizó un arma debidamente inscrita para repeler el asalto, provocando la muerte de un adolescente de 14 años e hiriendo a otros dos involucrados, de 14 y 15 años.

Tribunal descartó calificación de homicidio frustrado

Pese a la tesis de la Fiscalía, el tribunal estimó que los antecedentes configuraban el delito de robo con violencia y lesiones graves, descartando la figura de robo con homicidio frustrado.

“El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves gravísimas”, explicó el persecutor.

Sin embargo, el fiscal insistió en que existió intención homicida debido al uso de armas de fuego de grueso calibre y los disparos efectuados durante el asalto.