Hallaron cadáver de un hombre en el muelle Prat de Valparaíso

22 may. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre el hallazgo de un cadáver en el sector del muelle Prat de la comuna de Valparaíso, en la región homónima.

Según informó la PDI, en horas de la mañana se dio aviso sobre la presencia del cuerpo, el cual fue extraído desde un sector de roqueríos, a un costado de una sede de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

¿Qué dijo la PDI?

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso, dijo que "la víctima en un principio no estaba identificada. No obstante, a través de las pericias de huellas dactilares, se logró establecer su identidad como un hombre chileno de 55 años".

"Al examen médico criminalístico, no presentaba lesiones causadas por terceros y su causa de muerte podría ser una asfixia por sumersión".

La autoridad de la PDI recalcó que la hipótesis principal de su muerte podría ser un accidente mientras transitaba por el sector.

Muertes por ahogamientos

Este tipo de fallecimientos se enmarca en una problemática más amplia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ahogamientos representan la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional a nivel global, y en Chile alcanzaron 346 casos en 2018. A nivel nacional, solo el 18,9% de estos incidentes ocurre en el mar, frente a un 20,3% en ríos y un 25,2% en piscinas.

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