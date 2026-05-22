PGU: ¿A partir de qué ingreso no tengo derecho a cobrarla?

22 may. 2026 - 18:42 hrs.

No tienes derecho a recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) si tu pensión base es superior a $1.252.602. Este es el límite de ingresos que la ley establece para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan.

El sistema opera con un cálculo progresivo. Si tu pensión base es de $789.139 o menor, recibes el monto máximo de la PGU, que es de $231.732 para menores de 82 años y de $250.275 para mayores de 82 años.

Si tu pensión base se encuentra entre $789.139 y $1.252.602, recibes un monto proporcional que disminuye a medida que tu pensión se acerca al límite superior. Sobre $1.252.602, el beneficio es de $0.

¿Basta con cumplir el requisito de ingresos?

No, además del límite de ingresos, el Instituto de Previsión Social (IPS) verifica otras tres condiciones. Es necesario tener 65 años o más, sin importar si eres hombre o mujer, y no pertenecer al 10% más rico de la población total del país, según la evaluación del Registro Social de Hogares.

Finalmente, se debe acreditar residencia en Chile por un lapso de 20 años (contados desde los 20 años de edad) y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años antes de la solicitud.

Si cumplo los requisitos, ¿cómo solicito el beneficio?

El trámite es gratuito y puedes realizarlo por varias vías. De forma online, puedes ingresar al portal de ChileAtiende con tu RUT, donde el sistema te indicará si calificas y te permitirá completar la solicitud con Clave Única.

También puedes usar la Sucursal Virtual de ChileAtiende para una videoatención con un ejecutivo. Si prefieres hacerlo presencialmente, puedes acudir a cualquier sucursal de ChileAtiende (IPS), a las oficinas de tu AFP, compañía de seguros o a municipios con convenio.

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