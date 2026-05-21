Compensación por Expectativa de Vida: Esto paga el beneficio según la edad al jubilarse

21 may. 2026 - 08:00 hrs.

El sistema previsional cuenta con un mecanismo diseñado para reducir las brechas de género en las jubilaciones. Se trata de la Compensación por Expectativa de Vida, un apoyo estatal permanente dirigido exclusivamente a las mujeres pensionadas.

Funciona como un beneficio complementario para la pensión autofinanciada y su objetivo es igualar los montos frente a los hombres, considerando que las mujeres viven más años y sus ahorros deben financiar un período más extenso, por lo que sus ingresos son menores.

¿Cuánto paga la Compensación por Expectativa de Vida?

Según ChileAtiende, el dinero total que reciba cada mujer se calculará conforme a la edad que tenga al momento de pensionarse:

Si se pensiona a los 65 años: recibe el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la edad, saldo de ahorro y grupo familiar similares.

recibe el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la edad, saldo de ahorro y grupo familiar similares. 64 años: cobra el 75% de la brecha.

cobra el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: recibe el 25% de diferencia.

recibe el 25% de diferencia. 61 años: obtiene el 15% de la brecha.

Asimismo, la ley garantiza una compensación mínima de 0,25 UF sin importar si el porcentaje que le corresponde es menor. Independientemente de si se jubiló a los 60 años, el complemento se entregará solo a partir de los 65 años.

¿Qué se necesita para obtener la Compensación por Expectativa de Vida?

La entrega no requiere postulación. Para acceder al beneficio, basta con cumplir las siguientes condiciones:

Ser mujer y tener 65 años o más.

Recibir (o haber recibido) una pensión de vejez o invalidez como titular en una AFP o compañía de seguros de vida, bajo el sistema de capitalización individual (Decreto Ley N° 3.500).

No contar con la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Estar afiliada y registrar al menos una cotización en el Seguro Social para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de los 50 años. No aplica para quienes se afiliaron al sistema antes del 1 de agosto de 2025.

¿Cómo saber si recibo la Compensación por Expectativa de Vida?

Las interesadas pueden obtener esta información ingresando al portal de consulta (pulsa aquí), indicando su RUT, fecha de nacimiento y presionando “Consultar”.

Así, el sistema indicará si le corresponde este y/o otros beneficios que están a cargo del Seguro Social.

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