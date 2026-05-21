Subsidio Familiar: Estas son las dos formas en que se entrega
- Por Meganoticias
El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico mensual para apoyar a las familias sin previsión social y en situación de vulnerabilidad. Este beneficio busca aliviar el presupuesto de progenitores o tutores de menores de edad o personas con discapacidad.
Actualmente, existen dos modalidades para recibir este aporte de $22.007 por carga (o $44.017 si hay una persona con discapacidad), dependiendo de la calificación del Registro Social de Hogares y siempre que cumplan con los requisitos de acceso.
¿Cómo se entrega el Subsidio Familiar?
De acuerdo a ChileAtiende, el Estado entrega este aporte por hasta 36 meses (tres años) bajo dos modalidades:
- SUF Tradicional: requiere postulación y está dirigido a las familias que pertenecen al 60% más vulnerable de la población.
- SUF Automático: se asigna sin necesidad de trámites ni presentar documentos, y beneficia directamente a los hogares que se encuentran dentro del 40% más vulnerable.
El pago se materializa a través de un depósito en la Cuenta RUT u otra cuenta bancaria del beneficiario; o bien, mediante pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes, sucursal de BancoEstado o punto de Pago Rural.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el Subsidio Familiar?
Para acceder al beneficio (en ambas modalidades), es obligatorio cumplir con las exigencias relacionadas con la salud y la educación de las cargas familiares:
- Si en la familia hay menores de 8 años, deben participar en los programas de salud y control del niño sano establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal).
- Si en la familia hay mayores de 6 años, tienen que acreditar su condición de alumnos regulares en la enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado. No aplica para personas con discapacidad.
- El causante no debe tener un ingreso igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera como renta), ni recibir otros aportes estatales incompatibles, como la Asignación Familiar o el Subsidio de Discapacidad.
¿Por quiénes se puede recibir el Subsidio Familiar?
El dinero es cobrado mensualmente por el adulto responsable (madre, padre o tutor legal), pero se entrega en base a las cargas acreditadas del grupo familiar (causantes). Las personas que generan el derecho a este pago son:
- Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
- Personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad (siempre que no sean beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Invalidez).
- Mujeres embarazadas (quienes pueden solicitar el beneficio bajo la figura del SUF Maternal a partir del quinto mes de gestación).
¿Cómo se solicita el Subsidio Familiar?
Las personas que cumplan con el requisito de vulnerabilidad deben acercarse directamente a su municipalidad, ya que el proceso exacto puede variar según la comuna.
Por lo general, los departamentos sociales de los municipios exigen presentar la siguiente documentación básica:
- Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.
- Fotocopia del carnet de control de niño sano (si hay menores de seis años).
- Certificado de alumno regular (si hay menores de entre 6 y 18 años).
- Declaración de la COMPIN (si hay alguna persona con discapacidad).
- Documento legal que acredite la calidad de guardador o cuidador del menor, si corresponde al caso.
Quienes pertenezcan al 40% más vulnerable no deben realizar este trámite, ya que lo reciben bajo la modalidad del SUF Automático. Para saber si les corresponde, deben verificar en el portal oficial (pulsa aquí).