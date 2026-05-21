Subsidio Familiar: Estas son las dos formas en que se entrega

21 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico mensual para apoyar a las familias sin previsión social y en situación de vulnerabilidad. Este beneficio busca aliviar el presupuesto de progenitores o tutores de menores de edad o personas con discapacidad.

Actualmente, existen dos modalidades para recibir este aporte de $22.007 por carga (o $44.017 si hay una persona con discapacidad), dependiendo de la calificación del Registro Social de Hogares y siempre que cumplan con los requisitos de acceso.

¿Cómo se entrega el Subsidio Familiar?

De acuerdo a ChileAtiende, el Estado entrega este aporte por hasta 36 meses (tres años) bajo dos modalidades:

SUF Tradicional: requiere postulación y está dirigido a las familias que pertenecen al 60% más vulnerable de la población.

requiere postulación y está dirigido a las familias que pertenecen al 60% más vulnerable de la población. SUF Automático: se asigna sin necesidad de trámites ni presentar documentos, y beneficia directamente a los hogares que se encuentran dentro del 40% más vulnerable.

El pago se materializa a través de un depósito en la Cuenta RUT u otra cuenta bancaria del beneficiario; o bien, mediante pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes, sucursal de BancoEstado o punto de Pago Rural.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Subsidio Familiar?

Para acceder al beneficio (en ambas modalidades), es obligatorio cumplir con las exigencias relacionadas con la salud y la educación de las cargas familiares:

Si en la familia hay menores de 8 años, deben participar en los programas de salud y control del niño sano establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal).

Si en la familia hay mayores de 6 años, tienen que acreditar su condición de alumnos regulares en la enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado. No aplica para personas con discapacidad.

El causante no debe tener un ingreso igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera como renta), ni recibir otros aportes estatales incompatibles, como la Asignación Familiar o el Subsidio de Discapacidad.

¿Por quiénes se puede recibir el Subsidio Familiar?

El dinero es cobrado mensualmente por el adulto responsable (madre, padre o tutor legal), pero se entrega en base a las cargas acreditadas del grupo familiar (causantes). Las personas que generan el derecho a este pago son:

Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

Personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad (siempre que no sean beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Invalidez).

Mujeres embarazadas (quienes pueden solicitar el beneficio bajo la figura del SUF Maternal a partir del quinto mes de gestación).

¿Cómo se solicita el Subsidio Familiar?

Las personas que cumplan con el requisito de vulnerabilidad deben acercarse directamente a su municipalidad, ya que el proceso exacto puede variar según la comuna.

Por lo general, los departamentos sociales de los municipios exigen presentar la siguiente documentación básica:

Certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente.

Fotocopia del carnet de control de niño sano (si hay menores de seis años).

Certificado de alumno regular (si hay menores de entre 6 y 18 años).

Declaración de la COMPIN (si hay alguna persona con discapacidad).

Documento legal que acredite la calidad de guardador o cuidador del menor, si corresponde al caso.

Quienes pertenezcan al 40% más vulnerable no deben realizar este trámite, ya que lo reciben bajo la modalidad del SUF Automático. Para saber si les corresponde, deben verificar en el portal oficial (pulsa aquí).

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