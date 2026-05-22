Día de los Patrimonios 2026: Museo Histórico y Militar de Chile se abre al público para una experiencia inolvidable
- Por Meganoticias
Una oportunidad única para recorrer la exhibición permanente del MHM, conocer sus colecciones más emblemáticas y disfrutar en familia de este Monumento Histórico Nacional.
¿Alguna vez imaginaste recorrer cinco siglos de historia chilena en un solo lugar? En este Día de los Patrimonios 2026, el Museo Histórico y Militar de Chile se abre al público para una experiencia histórica e inolvidable.
La exhibición permanente del MHM muestra un recorrido histórico cronológico que busca transportar al visitante a través de cinco siglos de la historia de nuestro país, comenzando por el período Pre-Hispánico, siguiendo con hechos tan importantes como la Conquista, Independencia, Guerra del Pacífico, las dos guerras mundiales y culminando con la proyección austral de Chile.
El recorrido es una invitación a conectar con la historia viva de Chile, conocer de cerca las colecciones que dan forma a nuestra memoria colectiva y vivir una jornada patrimonial única en el corazón de Santiago.
Detalles de la actividad
- Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026
- Tipo de actividad: Muestra / Visita guiada
- Horarios sábado 30 de mayo: 11:00–12:15 · 12:30–13:45 · 15:00–16:15
- Horarios domingo 31 de mayo: 11:00–12:15 · 12:30–13:45 · 15:00–16:15
- Lugar: Museo Histórico y Militar de Chile, Santiago
- Dirección: Avenida Blanco Encalada 1550, Santiago
- Punto de encuentro: Avenida Blanco Encalada 1550, esquina San Ignacio
- Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
- Accesibilidad: Rampas (D.S. 50) · Pasillos y circulación (D.S. 50) · Puertas anchas (D.S. 50) · Audioguías · Circulaciones despejadas de obstáculos
- Audiencia: Público general
- Contacto: +56 2 2694 9900 · info.mhm@ejercito.cl
Sitio web: https://www.mhm.cl/
