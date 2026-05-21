"Nos duele su partida y agradecemos todo lo que entregó": Falleció histórico presidente de los exportadores de fruta

¿Qué pasó?

La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) informó este jueves el fallecimiento de Ronald Bown Fernández, quien se desempeñó en el cargo por más de 30 años. La Cancillería expresó su pesar al gremio y la familia.

En un comunicado, Frutas de Chile destacó que Bown "dirigió con visión, generosidad y un compromiso inquebrantable con nuestra industria".

"Asimismo, desempeñó un rol clave en la promoción del diálogo y la construcción de acuerdos entre el sector público y privado, contribuyendo al fortalecimiento de una visión compartida para el desarrollo del país", añadió.

También resaltó que Bown "impulsó una relación institucional basada en la confianza, la cooperación y el trabajo conjunto entre autoridades, fruticultores y comunidades".

"Nos duele su partida y agradecemos todo lo que entregó", concluyó el comunicado.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó "profundamente el fallecimiento del empresario y líder gremial Ronald Bown Fernández, quien dirigió durante más de 30 años la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex)".

"La Cancillería expresa sus más sinceras condolencias a su familia y cercanos en este momento de aflicción y dolor", cerró.