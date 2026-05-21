Ministro de Defensa en conmemoración del día de las Glorias Navales: "Con diálogo hay que sacar adelante al país"

21 may. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministro de Defensa, Fernando Barros, habló en la previa del desfile en la Plaza Sotomayor de Valparaíso por el Día de las Glorias Navales, e hizo una comparación entre el acto de heroísmo de Arturo Prat y lo que se vive en Chile en nuestros tiempos.

El jefe de cartera expuso sus ideas tras dirigirse al personal armado, en el acto que conmemora los 147 años del combate naval de Iquique y Punta Gruesa.

¿Qué dijo Barros?

“El frío del clima pasa con la emoción de ser parte de este recuerdo. Y no solo de un acto heroico, sino de aprender del legado del capitán Prat y de toda la tripulación de La Esmeralda... Es un mensaje de cómo con resiliencia y fuerza se puede salir adelante”, dijo en la entrevista oficial.

Añadió que "ese es el mensaje para el Chile hoy y para lo que trabaja el gobierno del Presidente Kast. Queremos hacer un esfuerzo para tener un mejor país para todos”.

Finalmente, añadió que “el legado (de Prat y sus hombres) se traduce en patriotismo y eso, hoy día, sirve para hacer esfuerzos para salir adelante. Dejamos de lado las rencillas y lo que nos divide... Hay chilenos que necesiten desarrollo y crecimiento y eso solo lo vamos a lograr empujando todos en una sola dirección”.

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