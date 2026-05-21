Encuentran cuerpo en la playa de Bucalemu: Corresponde a pescador desaparecido

21 may. 2026 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, vecinos del sector del balneario de Iloca, en la costa de Curicó, alertaron a las autoridades tras el hallazgo de un cuerpo en la orilla de la playa. Se trata de los restos de un pescador desaparecido (Nicolás Gazitúa) hace más de dos semanas.

El descubrimiento movilizó a equipos de emergencia y personal policial hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

¿Qué dijeron las autoridades?

"En la playa de Vichuquén, comuna de Predones, es encontrado el cuerpo del pescador desaparecido en la costa de Vichuquén. Fiscalía de Licantén dispone de diversas diligencias a la Armada y la PDI", sostuvo la Fiscalía del Maule en su cuenta de X.

En tanto, desde la PDI se informó, también por redes sociales, que "detectives de la Brigada de Homicidios de Curicó, por instrucción de la Fiscalía del Maule, concurren hasta el sector Bucalemu, para realizar el trabajo investigativo y científico técnico, por el hallazgo de un cuerpo encontrado".

El naufragio de "Mateo Sebastián"

Producto de este accidente náutico, ocurrido hace algunas semanas, dos tripulantes fallecieron por inmersión tras el naufragio del bote, donde solo uno de los ocupantes logró sobrevivir.

El hombre consiguió llegar nadando hasta la orilla para pedir ayuda y, posteriormente, recibió atención médica debido a un cuadro de hipotermia.