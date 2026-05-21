Encuentran cuerpo dentro de canal Santa Marta a un costado de Camino Melipilla en Maipú: Se investiga participación de terceros

21 may. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, un trabajador que presta servicios para la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) alertó a Carabineros tras detectar la presencia de un cuerpo al interior del canal Santa Marta, en la comuna de Maipú.

El mayor de Carabineros, Felipe Schulz, entregó detalles del procedimiento a la prensa.

“Al sacar (el cuerpo) del interior, funcionarios pudieron detectar y verificar que esta persona no mantenía signos vitales y, por lo tanto, se trataría de un hallazgo de cadáver que actualmente se encuentra en materia de investigación”, dijo el uniformado.

Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida y tampoco existen antecedentes claros respecto de cuánto tiempo llevaba en el lugar o las circunstancias en que habría llegado hasta el canal.

Peritajes buscan esclarecer la causa de muerte

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de Labocar y funcionarios del Servicio Médico Legal se trasladaron hasta el sitio del hallazgo para realizar las primeras diligencias periciales y levantar evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades trabajan para determinar tanto la identidad de la víctima como la causa de muerte, antecedentes que serán clave para establecer si existió o no participación de terceros en el hecho.